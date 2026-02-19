Haberler

ABD Başkanı Trump, tarifeler sayesinde ülkedeki ticaret açığının yüzde 78 azaldığını öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri sayesinde ülkesinin ticaret açığının yüzde 78 azaldığını ve Amerikan imalat sektörünün canlandığını savundu. Uygulanan vergilerin ekonomik koruma aracı olarak kullanıldığını belirten Trump, bu politikaların ABD ekonomisini güçlendirdiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, diğer şirketler ve ülkelere uygulanan gümrük vergileri sayesinde ülkesinin ticaret açığının yüzde 78 azaldığını iddia etti.

Trump, Truth Social hesabından, uygulanan gümrük vergileri ve bunların ülkedeki ticaret açığına etkisine ilişkin paylaşım yaptı.

Şirketler ve ülkelere uygulanan gümrük vergileri sayesinde ABD'nin ticaret açığının yüzde 78 azaldığını ileri süren Trump, "Bu yıl, uzun yılların ardından ilk kez pozitif bir seviyeye çıkacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde Amerikan imalat sektörünü canlandırmak ve küresel ticaret dengesini ABD lehine çevirmek amacıyla Çin başta olmak üzere, birçok ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmıştı.

Trump, söz konusu adımları hem ekonomik bir koruma aracı hem de diplomatik bir pazarlık unsuru olarak kullanmıştı.

Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikası küresel piyasaları sarsmış, ekonomik belirsizliği artırmış ve Kanada ile Avrupa Birliği gibi müttefikleriyle ilişkilerini germişti.

Trump yönetimi, uygulamaların ABD ekonomisini güçlendirdiğini savunurken söz konusu uygulamalar maliyetleri artırdığı ve müttefiklerle ekonomik gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

