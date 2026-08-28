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Trump'tan çiftçilere gıda işleme yetkisi

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ABD Başkanı Trump, büyük gıda imalatçılarının tekeline karşı çiftçi ve besicilere kendi gıdalarını işleme hakkı tanıyacak yasal düzenleme talimatı verdi. Rekabeti artırmayı hedefleyen bu adımın hızla hayata geçirilmesi bekleniyor.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki büyük gıda imalatçılarının tekelini kırmak amacıyla çiftçi ve besicilere kendi gıdalarını işleme hakkı tanıyacak yasal bir düzenleme için talimat verdiğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, besiciler ve çiftçilerin kendisi için her zaman "bir numaralı öncelik" olduğunu vurguladı.

Üreticilerin yıllardır büyük imalatçı firmalarla ciddi sorunlar yaşadığına işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"Bunlardan 4 tane var, ki bu hiç rekabetçi olmayan bir sayı, ve harika çiftçilerimiz ve besicilerimiz için hayatı zehir ediyorlar ve ben bunun olmasına izin veremem, değil mi? Bu yüzden, mülkiyetinin büyük bir kısmı ABD dışında bulunan bu güçlü tekeli kırmak amacıyla, çiftçilere ve besicilere kendi gıdalarını işleme hakkının verilmesini sağlayacak yasal belgelerin hazırlanması için yetki veriyorum. Bu süreç hızlı ilerlemelidir."

Kaynak: AA
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