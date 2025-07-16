Trump'tan Endonezya ile Tarihi Ticaret Anlaşması

Trump'tan Endonezya ile Tarihi Ticaret Anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile yapılan ticaret anlaşmasında ABD'nin gümrük vergisi ödemeyeceğini, Endonezya'nın ise yüzde 19 gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. Anlaşma, Endonezya'nın ABD pazarını açtığı tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile vardıkları ticaret anlaşması kapsamında, ABD'nin gümrük vergisi ödemeyeceğini Endonezya'nın ise yüzde 19 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Endonezya ile yapılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrasında önemli bir anlaşmayı sonuçlandırdığını vurgulayan Trump, "Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Endonezya'nın tüm pazarını tarihte ilk kez ABD'ye açıyor" dedi.

Trump, anlaşmanın bir parçası olarak Endonezya'nın ABD'den 15 milyar dolarlık enerji, 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü ve çoğu '777' olmak üzere 50 Boeing uçağı almayı taahhüt ettiğini bildirdi. ABD'li çiftçilerin ilk kez 280 milyondan fazla insanın yaşadığı Endonezya pazarına 'tam ve eksiksiz erişime' sahip olacağını aktaran Trump, "Buna ek olarak, Endonezya bize ihraç ettiği tüm mallar için yüzde 19'luk bir tarife ödeyecek, ABD'nin Endonezya'ya ihracatına ise tarife ve tarife dışı engeller olmayacak. Daha yüksek tarife uygulanan bir ülkeden herhangi bir aktarma söz konusu olursa, bu Endonezya'nın ödediği tarife üzerine eklenecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
İsrail'den Ahmed Şara'ya suikast çağrısı

Ahmed Şara'ya suikast çağrısı: Ortadan kaldırılmalı
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Cani 500 bin lira vermiş
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt

Putin'den Trump'ın tehdidine olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek

Erdoğan'dan 15 Temmuz'un simge yerinde sert mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.