Trump'tan Endonezya ile Tarihi Ticaret Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile vardıkları ticaret anlaşması kapsamında, ABD'nin gümrük vergisi ödemeyeceğini Endonezya'nın ise yüzde 19 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Endonezya ile yapılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrasında önemli bir anlaşmayı sonuçlandırdığını vurgulayan Trump, "Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Endonezya'nın tüm pazarını tarihte ilk kez ABD'ye açıyor" dedi.

Trump, anlaşmanın bir parçası olarak Endonezya'nın ABD'den 15 milyar dolarlık enerji, 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü ve çoğu '777' olmak üzere 50 Boeing uçağı almayı taahhüt ettiğini bildirdi. ABD'li çiftçilerin ilk kez 280 milyondan fazla insanın yaşadığı Endonezya pazarına 'tam ve eksiksiz erişime' sahip olacağını aktaran Trump, "Buna ek olarak, Endonezya bize ihraç ettiği tüm mallar için yüzde 19'luk bir tarife ödeyecek, ABD'nin Endonezya'ya ihracatına ise tarife ve tarife dışı engeller olmayacak. Daha yüksek tarife uygulanan bir ülkeden herhangi bir aktarma söz konusu olursa, bu Endonezya'nın ödediği tarife üzerine eklenecek" ifadelerini kullandı.