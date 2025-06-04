Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 50 Gümrük Vergisi

Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 50 Gümrük Vergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkmasına dair kararnamayı imzaladı. Kararnamede, bu yüksek gümrük tarifelerinin ülkenin ulusal güvenliğini koruma amacı taşıdığı ifade edildi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameye imza attı.

Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edildi.

Çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 tarife getirildiği anımsatılan kararnamede, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.

Kararnamede, bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildiği belirtilerek, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.

İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı

5. dalga operasyonda belediye başkanı ve eski CHP'li vekil tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM'de başkan 3. turda seçildi
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de tokalaştılar! Bahçeli, Özel'i söylediğiyle güldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi

Acun'dan seçim açıklaması: Eğer biz kaybedersek...
Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti

Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.