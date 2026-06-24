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Trump petrol şirketlerine savaş açtı! Bakanlığa soruşturma talimatı verdi

Trump petrol şirketlerine savaş açtı! Bakanlığa soruşturma talimatı verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarının yeterince gerilememesine tepki gösterdi. Enerji şirketlerini tüketicileri mağdur etmekle suçlayan Trump, vatandaşların "kazıklandığını" savunarak ABD Adalet Bakanlığı'na inceleme başlatılması talimatı verdiğini açıkladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarının yeterince gerilememesi nedeniyle Adalet Bakanlığı'na inceleme talimatı verdi.
  • Trump, petrol şirketlerini pompadaki fiyatları düşürmemekle suçlayarak durumu 'açık bir fiyat istismarı' olarak nitelendirdi.
  • Trump, benzin fiyatlarının petrol maliyetlerindeki düşüşle uyumlu şekilde daha hızlı düşmesi gerektiğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarının yeterince gerilememesine tepki gösterdi. Enerji şirketlerini hedef alan Trump, Adalet Bakanlığı'na inceleme talimatı verdiğini açıkladı.

"PETROL FİYATLARI KAYA GİBİ DÜŞÜYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarındaki sert gerilemeye rağmen bunun akaryakıt fiyatlarına yansımadığını savundu.

Petrol şirketlerinin ham petrolü çok daha düşük fiyatlardan satın aldığını belirten Trump, buna rağmen pompadaki fiyatların aynı hızda düşmediğini ifade etti.

Trump, "Petrol şirketleri petrolü çok daha düşük fiyatlardan alıyor ancak pompadaki fiyatları aynı hızda düşürmüyor. Petrol fiyatları adeta kaya gibi düşüyor" dedi.

"BU AÇIK BİR FİYAT İSTİSMARI"

Akaryakıt fiyatlarının tüketicilerin aleyhine olacak şekilde yüksek tutulduğunu öne süren Trump, mevcut durumu açık bir fiyat istismarı olarak değerlendirdi. Enerji şirketlerine sert eleştiriler yönelten Trump, vatandaşların mağdur edildiğini savundu.

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRİYOR

Trump, konuyla ilgili ABD Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini de duyurdu. Başkan Trump, "Müşteriler adeta kazıklanıyor. Adalet Bakanlığı'na bu konuyu derhal incelemeye başlaması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

"BENZİN FİYATLARI DAHA HIZLI DÜŞMELİ"

Benzin fiyatlarının petrol maliyetlerindeki düşüşle uyumlu şekilde daha hızlı gerilemesi gerektiğini belirten Trump, enerji şirketlerine çağrıda bulundu. Trump, "Gördüğümden çok daha hızlı şekilde benzin fiyatları aşağı gelmeli" diyerek şirketlere açık mesaj verdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bizim piyasa için aynı tepkiyi ve etkiyi bekliyoruz

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Haber YorumlarıAbdullah Işık:

Bir gün şu odun ile aynı fikirde olacağım hiç aklıma gelmezdi

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