ABD Başkanı Trump, konut sahipliğini kolaylaştırmaya yönelik iki kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, konut yapımını hızlandırmak ve mortgage erişimini artırmak amacıyla iki kararname imzaladı. Bu adımlarla konut arzının artırılması ve ev fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Trump'ın "Uygun Fiyatlı Konut İnşası İçin Düzenleme Engellerinin Kaldırılması" başlıklı kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Bu kapsamda konut inşaatını geciktiren ve maliyetleri artıran, çevresel, su, enerji ve imar kaynaklı federal düzenlemelerin hafifletileceğine dikkati çekilen açıklamada, bu adımlarla konut arzının artırılması ve ev fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan diğer bir açıklamada da ABD Başkanı Trump'ın "Mortgage Kredisine Erişimin Artırılması" başlıklı kararnameye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararname ile konut kredisi maliyetlerini düşürmenin ve özellikle küçük bankalar ile topluluk bankalarının mortgage piyasasına dönüşünü teşvik etmenin amaçlandığı vurgulanarak, bu adımın rekabeti artırarak mortgage faizlerini düşürmesinin ve krediye erişimi kolaylaştırmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
