Trump'ın Fed başkanlığı için seçtiği Warsh'ın adaylığı Senato'ya sunuldu

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) başkanlığı için seçtiği eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ın adaylığını Senato'ya gönderdi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, ABD Senatosu'na sunulan adaylığa dair duyuru paylaşıldı.

Buna göre Warsh, dört yıllık bir dönem için Fed başkanlığı görevine, 1 Şubat 2026'dan başlamak üzere 14 yıllık bir dönem için de Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildi.

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'ı Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Adaylığın Senato'ya sunulmasıyla Warsh'ın Fed başkanlığı görevine gelmesi için gereken onay süreci resmi olarak başlamış oldu.

Warsh, Senato tarafından onaylanırsa görev süresi mayıs ayında dolacak mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerini alacak.