Trump, Kanada'ya Gümrük Tarifelerini Yüzde 10 Artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Ronald Reagan'a ait gümrük vergilerine dair sahte bir reklam yayınladığını iddia ederek, bu ülkeye uygulanan gümrük tarifesini yüzde 10 artıracağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak "sahte" bir reklam yayınladığını belirterek, bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanada'nın Reagan'ın tarifelerle ilgili konuşması hakkında "sahte" bir reklam yayınlarken suçüstü yakalandığını belirten Trump, Reagan Vakfı'nın Başkan Reagan'ın ses ve görüntü kayıtlarının seçilerek bir reklam kampanyasında kullanıldığını bildirdiğini aktardı.

Trump, reklamın Reagan'ın radyo konuşmasını yanlış yansıttığını ve konuşmanın kullanılması ya da düzenlenmesi için izin alınmadığını belirterek, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nün konuyla ilgili yasal seçeneklerini değerlendirdiğini kaydetti.

Reagan'ın ulusal güvenlik ve ekonomi açısından tarifeleri desteklediğini ancak Kanada'nın bunun aksini iddia ettiğini belirten Trump, "Bu sahtekarlığın tek amacı, Kanada'nın yıllardır ABD'ye zarar vermek için kullandığı tarifeler konusunda ABD Yüksek Mahkemesince 'kurtarılmayı' ummasıydı. Artık ABD, Kanada'nın (ve dünyanın geri kalanının) yüksek ve baskıcı gümrük vergilerine karşı kendini savunabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, reklamın derhal yayından kaldırılması gerektiğini, sahte olduğunun bilinmesine rağmen yayınlanmaya devam ettiğini belirterek, "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca tutumları nedeniyle Kanada'ya uygulanan tarifeyi, mevcut oranın üzerine ek olarak yüzde 10 artırıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada da söz konusu reklam nedeniyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
