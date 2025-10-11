Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklaması, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Güvenli liman talebinin artmasıyla altının ons fiyatı yeniden 4 bin doların üzerine çıktı.

PİYASALAR TRUMP AÇIKLAMASIYLA SARSILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek yüzde 100 gümrük vergisi açıklaması, küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Haftayı dalgalı geçiren ons altın, önce 4 bin 59 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı, ardından 3 bin 947 dolara kadar geriledi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ YENİDEN ARTTI

İsrail-Hamas anlaşmasının ardından azalan güvenli liman talebiyle kısa süreli düşüş yaşayan altın, gün içinde 3 bin 990 dolar seviyelerine gerilese de hafta kapanışına doğru yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Trump'ın açıklamasının ardından altının onsu yüzde 1,28 değer kazanarak 4 bin 21 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda 4 bin 16 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Analistler, jeopolitik gerginlikler ve ticaret savaşlarının altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Küresel risk algısındaki artış, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini sağlıyor.

11 EKİM CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI