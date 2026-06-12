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Asya borsaları pozitif seyrediyor

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ABD Başkanı Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle jeopolitik riskler azaldı. Bu gelişme Asya borsalarında pozitif seyre yol açarken, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 4,6, Japonya Nikkei ise yüzde 2,9 yükseldi.

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesi sonrasında azalan jeopolitik risklerle pozitif seyrediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın diplomatik yollarla yakın zamanda sona erebileceğine dair umutlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın kesinlik içeren açıklamalarıyla güç kazandı.

Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığına ilişkin soruya Trump, "Anladığım kadarıyla cevap evet." yanıtını verdi.

Orta Doğu'da çatışma ikliminin sona ereceğine yönelik beklentiler yeni günde Asya borsalarında da öne çıkıyor. Güney Kore'de Kospi endeksindeki hızlı yükseliş dikkati çekerken bölge genelinde alıcı seyir izleniyor.

Öte yandan Japonya'da sanayi üretimi nisanda yavaşlama eğilimi gösterdi. Ülkede sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterirken, önceki aya kıyasla ivme kaybetti. Ülkede ayrıca aynı ayda kapasite kullanım oranı yüzde 0,8 azaldı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,6 artışla 8.124 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9 değer kazancıyla 66.058 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 4.033 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 kazançla 24.644 puan seviyesinde, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 yükselişle 74.670 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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