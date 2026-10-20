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Trump, Hindistan ile ticaret anlaşmasına oldukça yakın olduklarını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile ticaret anlaşması yapmaya oldukça yakın olduklarını ve anlaşmanın 'çok daha farklı bir türde' olabileceğini söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar görüşmelerdeki ilerlemeden memnuniyet duyduğunu söylemişti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile ticaret anlaşması yapmaya oldukça yakın olduklarını, bu anlaşmanın çok daha farklı bir türde olabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hindistan ile olası bir ticaret anlaşmasına yönelik soru üzerine Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Biz de bir anlaşma yapacağız. Evet, oldukça yakınız." dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın "çok daha farklı bir türde" olabileceğini dile getirdi.

Son dönemde hem Washington hem de Yeni Delhi'den iki ülke arasında bir ticaret anlaşması yapılabileceğine dair iyimser açıklamalar gelmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD ile ticaret görüşmelerindeki ilerlemeden memnuniyet duyduğunu ve her iki tarafın da "bir sonuca ulaşmaya doğru ilerlediğini" söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Orta Asya ülkelerinin temsilcileriyle görüşmek üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde Hindistan ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Rubio, "Şu anda Hindistan ile bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bunu tamamlamaya çok yakınız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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