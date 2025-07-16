Trump, Fed Başkanı Powell'ı Görevden Alma Olasılığını Düşük Görüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almanın olası olmadığını belirtti. Trump, Powell'ın faiz indirimlerinde geç kaldığını söylese de, şu an için bir değişiklik yapma planlarının olmadığını ifade etti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının pek olası olmadığını bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da, basın mensuplarının, Powell'ı görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair sorularını yanıtladı.

Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu belirten Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz." diye konuştu.

Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed başkanının görev süresinin dolacağına işaret etti.

Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını dile getiren Trump, "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın, Oval Ofis'te Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının gerekip gerekmediğini sorduğu, temsilcilerin de bu fikre destek verdiği öne sürülmüştü. Haberlerde, bazı temsilcilerin, Trump'ın bunu yapacağını söylediğini belirttiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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