Trump, Faiz Oranlarının Düşmesi Gerektiğini Açıkladı

Trump, Faiz Oranlarının Düşmesi Gerektiğini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı eleştirerek, faiz oranlarının mevcut seviyeden 2,5 puan daha düşük olması gerektiğini savundu. Trump, Avrupa'daki faiz indirimleriyle karşılaştırarak, böyle bir indirimin Amerika'nın milyarlarca dolarlık borç tasarrufu yapmasını sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının '2,5 puan daha düşük' olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiride bulundu. Trump, "'Çok geç' Jerome Powell, ülkemize yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri ve Fed Yönetim Kurulu da suç ortağı" ifadesini kullandı.

Avrupa'da 10 kez faiz indirimi olduğunu, ABD'de ise hiç olmadığını yineleyen Trump, "Faiz oranı 2,5 puan daha düşük olmalı ve Biden'ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz" açıklamasını yaptı.

Trump, ülkede enflasyonun düşük olduğunu belirterek, 'çok geç' lakabını kullandığı Powell'ı 'Amerika'nın utancı' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
'Finalde Türkiye var' diyen hadsiz İsrailli geri adım attı

"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailliden yeni açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat

Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.