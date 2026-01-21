ABD Başkanı Trump, Davos'ta iş dünyasıyla bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda ülkesinin "yatırım yapmak için en iyi yer" olduğunu söyledi.

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin "çok iyi gittiğini" ve kimsenin bu kadar kısa sürede mümkün olabileceğini düşünmediği bir performans sergilediğini belirtti.

ABD'ye yönelik yatırımların yoğunlaştığına dikkati çeken Trump, Apple ve Toyota gibi şirketlerin yatırımlarından bahsetti.

Trump, ayrıca ABD'yi "korumak" için uygulamaya koydukları tarifelerden elde ettikleri gelirin daha da artacağını vurguladı.

Hayata geçirdikleri politikalardan örnekler veren Trump, ABD'nin "yatırım yapmak için en iyi yer" olduğunu kaydetti.

Trump, robotların çok büyük bir iş alanı olacağı düşüncesini dile getirerek, inşa edilen tüm yerleri çalıştıracak yeterli insan olmayacağı için robotlara ihtiyaç olacağını söyledi.