OVP'de Sermaye Piyasalarına Yeni Adımlar

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, sermaye piyasalarındaki sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi kurulacak, yerli ve milli kart şeması TROY'un kullanım yaygınlığını artıracak çalışmalar yürütülecek.

AA muhabirinin, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgiye göre, yatırımcı ve sermaye piyasalarına yönelik adımlar gelecek dönemde de sürecek.

Bu kapsamda, sermaye piyasalarının etkinliğinin artırılması amacıyla düzenleyici çerçeve gözden geçirilecek.

Bunun yanı sıra pay piyasalarında güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapılarak sermaye piyasaları derinleştirilecek.

Yatırım hizmet ve faaliyetleri, yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları, aracı kurumların sermaye ve sermaye yeterliliği yükümlülükleriyle, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ile ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin düzenleyici çerçeve, bütüncül biçimde gözden geçirilecek.

Türk lirası tasarruf ve yatırım araçları çeşitlendirilecek

Sermaye piyasalarında yatırımcı ve yatırım kuruluşları kaynaklı risklerin bütüncül izlenmesi, sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla "Yatırımcı Risk Merkezi" kurulacak ve "Yatırımcı Risk Takip Sistemi" oluşturulacak.

Öte yandan, Türk lirası tasarruf ve yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi sağlanarak, sermaye piyasaları derinleştirilecek.

Şirketlerin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak ve nitelikli halka arzların artırılması desteklenecek.

Pay piyasasında takas süresinin kısaltılmasına yönelik mevzuat, sistem, operasyon ve piyasa uyum çalışmaları tamamlanacak. Ayrıca, pay piyasasında pazar sınıflandırma ölçütleri, likidite ve volatilite özelliklerini daha etkin yansıtacak şekilde güncellenecek.

Derecelendirme ve bağımsız denetim sektörlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili mevzuat uluslararası uygulamalar doğrultusunda iyileştirilecek.

Finansal teknolojilerin yaygınlaştırılması çalışmaları sürecek

Finansal teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla OVP kapsamında, bu teknolojilere yönelik düzenleme altyapısı geliştirilecek, bu faaliyetlerin ölçeği, etkinlik ve güvenliği artırılarak, yaygınlaşması sağlanacak.

Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ve FAST katman servislerle ödeme hizmetlerinde veri paylaşım servislerinin yaygınlığının artmasını destekleyen çalışmalar yürütülecek.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının siber güvenlik dayanıklılığı artırılacak

Kartlı ödemelerde yerli ve milli kart şeması TROY'un kullanım yaygınlığını artıracak çalışmalar yürütülecek.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, siber güvenlik alanında dayanıklılık seviyesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Yenilikçi finansal hizmetlerin sunulduğu ve katma değeri yüksek uygulama ve teşebbüslerin ortaya çıktığı ödeme hizmetleri ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik düzenleme çalışmaları sürdürülecek.

Öte yandan, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesine ve kayden izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Kaynak: AA