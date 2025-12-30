PowerCraft Motor Okulu ilk mezunlarını verdi

TRMOTOR tarafından üniversite-sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen "PowerCraft Motor Okulu", 4 aylık eğitim sürecinin ardından ilk mezunlarını verdi.

TRMOTOR'dan yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde görev yapan mühendislerin motor teknolojileri alanındaki yetkinliklerini artırmayı amaçlayan program, tasarımdan üretime uzanan uçtan uca bir mühendislik vizyonuyla uygulandı.

4 aylık yoğun eğitim takvimi boyunca katılımcılara 20 farklı ders verildi. Eğitimler, TRMOTOR'un İstanbul ofisindeki çalışanlar için Gebze Teknik Üniversitesi (GTU) kampüsünde yüz yüze, Ankara ofisindekiler için ise çevrimiçi katılım yöntemiyle gerçekleştirildi.

Program müfredatında, motor tasarımının temel prensipleri, fan-kompresör, yanma odası ve türbin gibi ana bileşenlerin yanı sıra yakıt, yağlama, pnömatik ve elektrik-kontrol gibi kritik alt sistemler detaylıca ele alındı. Eğitim süreci, proje yönetimi ve sistem mühendisliği dersleriyle tamamlanarak sertifika takdimiyle sona erdi.

Program üniversite öğrencilerine açılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç, üniversite-sanayi iş birliğini daha da derinleştireceklerini belirtti.

PowerCraft Motor Okulu'nun üniversite öğrencilerine de açılacağı yeni bir model üzerinde çalıştıklarını duyuran Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mühendisliği yalnızca anlatılan değil, sahada deneyimlenen bir alan olarak görüyoruz. Eli kirlenen, sahaya inen, atölyede vakit geçiren mühendisler yetiştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yapıyı üniversite öğrencilerinin de dahil olabileceği, gerçek mühendislik ortamlarıyla iç içe bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Motor teknolojilerinin havacılıkta uçuş performansını ve güvenilirliğini belirleyen en kritik alan olduğuna dikkati çeken Dinç, genç mühendislere bu alana yönelmeleri çağrısında bulundu.

Motoru olmayan bir platformun sadece bir "yapı" olarak kalacağını belirten Dinç, bu disiplinler arası alanın mühendisliği bir üst seviyeye taşıdığını ve bu alanda yetişenler için güçlü bir gelecek olduğunu vurguladı.

"Birçok firmanın bu tür modelleri örnek alması gerekiyor"

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da üniversite-sanayi iş birliğinde formasyon ve "öğrenmeyi öğrenme" becerisinin önemine değindi.

PowerCraft Motor Okulu gibi yapılandırılmış programların mühendislerin adaptasyon sürecini hızlandırdığını kaydeden Mantar, birçok firmanın bu tür modelleri örnek alması gerektiğini belirtti.

Şirketlerin hızlı ve etkin eğitim veren yapılar kurmasının kritik olduğunu ifade eden Mantar, programı başarısından dolayı tebrik etti.

Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ ve TUSAŞ ortaklığıyla 2017 yılında kurulan TRMOTOR, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayindeki motor bağımsızlığını sağlama misyonuyla çalışıyor.

Gaz türbinli motorlar alanında uzmanlaşmayı hedefleyen şirket, ana motor projelerinin yanı sıra Yardımcı Güç Ünitesi (APU) tasarımı ve üretimi konusunda da kritik çalışmalar yürütüyor.