Trive Yatırım, Finansal Hizmetler Sektöründe Sinerjiyi Pekiştirmek İçin Atamalar Gerçekleştirdi

Trive Yatırım Menkul Kıymetler, finansal hizmetler sektöründeki grup şirketleriyle sinerjiyi pekiştirmek için bir dizi atama, görevlendirme ve katılım gerçekleştirdi. Yapılan atamalarla birlikte Trive Yatırım'ın geniş ürün yelpazesi daha da güçlendirildi.

Trive Yatırım Menkul Kıymetler, yılın son dönemecine hedef büyüterek girerken, finansal hizmetler sektöründeki grup şirketleriyle sinerjiyi pekiştirmek için bir dizi atama, görevlendirme ve katılım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trive Yatırım'ın geniş ürün yelpazesi; yatırım fonu, tahvil-bono, eurobond, repo, opsiyon, türev ürünler, hisse senedi kredisi ve varant gibi birçok enstrümanı kapsıyor.

Atılan adımların meyvelerini 2023'ün ilk üç çeyreğinde net karını 5 kat artışla 61,9 milyon TL'ye yükselterek toplayan Trive Yatırım, şimdi de finansal hizmetler sektöründeki grup şirketleriyle sinerjiyi pekiştirmek için bir dizi atama, görevlendirme ve katılım gerçekleştirdi.

Bu çerçevede, 3 yıldan fazla süredir Trive Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Hakan Kocaman, Trive Türkiye çatısı altında buluşan Trive Yatırım, Trive Portföy, TFG İstanbul ve Trive Sigorta şirketlerinin İcra Kurulu Başkanı oldu.

Trive Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ünvanıyla gruba katılan Mahir Kubilay Dağlı, grup şirketlerinin dijitalleşme, ürün geliştirme ve risk yönetimi süreçlerinin sorumluluğunu üstlendi.

Halen Türkiye Barolar Birliği Finansal Teknolojiler Hukuku Komisyonu Üyesi olan Dağlı, Trive Yatırım'a katılmadan önce sırasıyla Deniz Yatırım ve Eliptik Yatırım'da görev aldı. Dağlı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) çeşitli kademelerinde 1997-2015 arasında çalıştıktan sonra Borsa İstanbul Uyuşmazlık Komitesi Üyesi olarak uzmanlık hizmeti sundu.

Trive Yatırım Hazine ve Kurumsal Finansman Direktörü olarak çalışan Seyfullah Esen, Trive Portföy Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonlarına getirildi.

Sigortacılık sektörüne Ziraat Sigorta ile adım atan ve daha sonra 9 yıla yakın süre HDI Sigorta'da yöneticilik yapan İbrahim Çolak, Trive grubuna katılan yeni isimlerden biri oldu. Çolak, Trive Sigorta Genel Müdür Yardımcısı ünvanıyla Genel Müdür Vekili görevini aldı.

Trive Yatırım Yurtiçi Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Cengiz Gürbüz, bu görevlerinin yanı sıra TFG Yönetim Kurulu Başkanı pozisyonuna getirildi.

Trive Yatırım Operasyon Kıdemli Direktörü Hanife Bahar Zavalsız, Trive Yatırım Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ve TFG İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanarak, Trive Türkiye grubunun tüm finansal şirketlerinin operasyon sorumlusu oldu.

Trive Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Onur Kül ise Türkiye'deki grup şirketlerinin Mali İşler Genel Müdürü (CFO) pozisyonuna yükselirken, TFG İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

"Sektörlerimizin önemli oyuncusu olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trive Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve Trive Yatırım Genel Müdürü Hakan Kocaman, grup şirketlerinin kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi ve faaliyet gösterilen sektörlerin önemli oyuncusu olmayı hedefledikleri için bu görevlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

Kocaman, "Trive Yatırım olarak 2023'ün son günlerinde, bu seneye dair hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Gelecek yıllarda daha da büyük başarılara ulaşmak istiyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmek, bunun yanında hizmet çeşitliliğimizi genişletmek ve yeni iş fırsatlarının planlamasını yapmak amacıyla Türkiye'deki bütün finansal iştiraklerimizi Trive Türkiye çatısı altında topluyoruz. Yolumuz uzun, hep birlikte yeni hedeflere koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.