Trendyolmilla kasım ayında platform trafiğini artırdı

Trendyolmilla'nın kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği Süper Moda Festivali ve Efsane Moda Festivali kampanyalarına 140 milyona yakın ziyaret gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyolmilla, kasımda yürüttüğü kampanyalarla platform trafiğinde önemli bir artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Trendyolmilla'nın aktif kullanıcı sayısı 63 milyona ulaştı. Kampanyalar süresince kullanıcılar, markanın geniş ürün yelpazesi içinden 35 bin çeşit ürün tercih etti.

Süper Moda Festivali ve Efsane Moda Festivali kampanyaları kapsamında, kasımda platforma 140 milyona yakın ziyaret yapıldı.

Kasımda alışveriş hacmi açısından en yüksek performans gösteren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı. Kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği kategoriler ise sırasıyla bluz, kazak ve jean oldu.