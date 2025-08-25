Trendyol, Yaz Aylarında En Çok Tercih Edilen Ürünleri Açıkladı

E-ticaret platformu Trendyol, yaz aylarında tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünleri açıkladı. Haziran-Ağustos ayları arasında plaj kategorisi ürün siparişlerinde yüzde 1.500'e varan artışlar yaşanırken, klima siparişleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 70'in üzerinde arttı.

Trendyol'da yaz boyunca en çok ilgi gören ürünler belli oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte elbise, sandalet, terlik, şort, mayo, güneş kremleri ve iklimlendirme (klima, vantilatör) kategorilerindeki siparişlerde büyük bir artış yaşandı. Haziran ayından önceki üç ayın ortalamasına kıyasla vantilatör satışları yüzde 500'ün üzerinde artarken; pareo, deniz ayakkabısı, plaj çantası gibi doğrudan yaz sezonuna hitap eden ürünlere olan talep yüzde 1.500'ün üzerinde arttı.

Geçtiğimiz yılın yaz dönemine göre en yüksek artışlar yaklaşık yüzde 27 ile anne, bebek, çocuk kategorilerinde kaydedildi. Bu kategorileri otomobil ve motosiklet, hobi ve eğlence kategorileri ile giyim, kozmetik ve kişisel bakım kategorileri takip etti.

Klima siparişleri geçen yaza kıyasla yüzde 70'in üzerinde arttı

Yaz döneminde en çok tercih edilen ürünler arasında tekli elektrikli ocak, uydu alıcılı akıllı televizyon ve 12.000 BTU kapasiteli klima yer aldı. Televizyon ve beyaz eşyaya olan ilgi geçen yılın yaz aylarına kıyasla benzer seviyelerde seyrederken, klima siparişleri yüzde 70'in üzerinde arttı. - İSTANBUL