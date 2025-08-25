Trendyol, Yaz Aylarında En Çok Tercih Edilen Ürünleri Açıkladı

Trendyol, Yaz Aylarında En Çok Tercih Edilen Ürünleri Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

E-ticaret platformu Trendyol, yaz aylarında en çok ilgi gören ürünlerin plaj kategorisi ve klima siparişleri olduğunu duyurdu. Plaj ürünlerinde yüzde 1.500'e varan, klima siparişlerinde ise geçen yıla göre yüzde 70'in üzerinde artış yaşandı.

E-ticaret platformu Trendyol, yaz aylarında tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünleri açıkladı. Haziran-Ağustos ayları arasında plaj kategorisi ürün siparişlerinde yüzde 1.500'e varan artışlar yaşanırken, klima siparişleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 70'in üzerinde arttı.

Trendyol'da yaz boyunca en çok ilgi gören ürünler belli oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte elbise, sandalet, terlik, şort, mayo, güneş kremleri ve iklimlendirme (klima, vantilatör) kategorilerindeki siparişlerde büyük bir artış yaşandı. Haziran ayından önceki üç ayın ortalamasına kıyasla vantilatör satışları yüzde 500'ün üzerinde artarken; pareo, deniz ayakkabısı, plaj çantası gibi doğrudan yaz sezonuna hitap eden ürünlere olan talep yüzde 1.500'ün üzerinde arttı.

Geçtiğimiz yılın yaz dönemine göre en yüksek artışlar yaklaşık yüzde 27 ile anne, bebek, çocuk kategorilerinde kaydedildi. Bu kategorileri otomobil ve motosiklet, hobi ve eğlence kategorileri ile giyim, kozmetik ve kişisel bakım kategorileri takip etti.

Klima siparişleri geçen yaza kıyasla yüzde 70'in üzerinde arttı

Yaz döneminde en çok tercih edilen ürünler arasında tekli elektrikli ocak, uydu alıcılı akıllı televizyon ve 12.000 BTU kapasiteli klima yer aldı. Televizyon ve beyaz eşyaya olan ilgi geçen yılın yaz aylarına kıyasla benzer seviyelerde seyrederken, klima siparişleri yüzde 70'in üzerinde arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu

Milyonlarca öğrencinin günlerdir beklediği sonuçlar açıklandı
Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı

Kurul, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı
Kabine bugün Ahlat'ta toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

Ahlat'ta kritik zirve! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.