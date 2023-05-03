Trendyol, TEKNOFEST'te katılımcıları sanat ve teknoloji ile buluşturdu

Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı.

Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un resmi sponsorluğunda ziyaretçilerle buluşan "Refik Anadol'un Makine Hatıraları: Uzay" sergisini 250 bini aşkın kişi ziyaret ederken, Trendyol'un etkinlik alanındaki renkli aktiviteleriyle her gün 50 bini aşkın kişi keyifli zaman geçirdi.

TEKNOFEST'te gençleri ve çocukları teknoloji ve bilimle buluşturmayı hedefleyen Trendyol, robotik kodlama atölyeleri ile 10 yaş üstü öğrencilere eğlenceli bir deneyim yaşama fırsatı sundu.

Ziyaretçiler aynı zamanda VR gözlüklerle Trendyol Sanat'ta sanatseverlerle buluşan bağımsız sanatçıları yakından tanıdıkları ve eserlerini inceleyebildikleri metaverse evrenini de deneyimledi. TEKNOFEST süresince Trendyol standı her gün on binlerce ziyaretçi ağırladı.