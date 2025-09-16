Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu'nda ödüller sahiplerini buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez düzenlenen Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu'nun final etabında, Trendyol Campus'te 48 saat süren yarışmada, e-ticarette kullanıcı deneyimini geliştirecek yapay zeka çözümleri üzerinde çalışan 20 takım yarıştı.

Kazanan takımlar, ödüllerini TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Bayraktar, "Bu zorlu ve rekabetçi yarışma ortamları gençlerin potansiyelini en üst seviyeye çıkarıyor. Bugün bu hackathonlarda elde edilen tecrübe ve başarıların, Türkiye'nin gelecek teknolojilerinin temellerini oluşturacağına inanıyorum. Herkesi 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceğimiz Türkiye'nin ilk ve tek uzay ve havacılık teknolojileri festivali TEKNOFEST'e bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Belli Oldu

Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu'nun finaline 20 takım halinde katılan 75 genç, sade ve işlevsel bir arayüz eşliğinde e-ticarette kullanıcı sorgularını anlayarak ilgili ürünleri sıralayan çözümler geliştirmek için çalıştı.

Finalde ?DreamTeam takımı 120 bin liralık birincilik ödülünün, ?KTT TrainedYol takımı 100 bin liralık ikincilik ödülünün, ?SKY takımı 90 bin liralık üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu, gençlerin yapay zekayı kullanarak e-ticaret kullanıcı deneyimini geliştirebilecek projeler üretmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Trendyol işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya 15-30 yaş aralığındaki gençlerden oluşan takımlar katıldı.

Yarışmaya 1541 genç, 497 takım halinde başvururken, 8-22 Ağustos tarihlerinde Kaggle platformunda yapılan çevrim içi Datathon etabında 302 takım yer aldı.

Bu aşamada öne çıkan 20 takımda yer alan 75 genç, Trendyol Campus'te yapılan finalde 48 saat boyunca mücadele etti.