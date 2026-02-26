Trendyol Sanat, Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu eş sponsoru oldu

Trendyol Sanat, 61. Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu'nun eş sponsorluğunu üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Sanat'ın küresel vizyonu, köklü ve prestijli çağdaş sanat etkinliklerinden Venedik Bienali ile buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda düzenlenecek 61. Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu, sanatçı Nilbar Güreş'in "Gözlerinizden Öperim" (A Kiss on the Eyes) adlı sergisine ev sahipliği yapacak.

Trendyol Sanat, Türkiye'nin kültür sanat üretiminin uluslararası sahneye taşınmasına katkı sağlamak amacıyla bienalde yer alan Türkiye Pavyonu'nun eş sponsorluğunu üstlenecek. Başak Doğa Temür'ün küratörlüğünü yaptığı sergide, Nilbar Güreş'in farklı kültürel sembollere, toplumsal eşitsizliklere ve kimlik meselelerine odaklanan çalışmaları sanatseverlerle buluşacak.

"Minör Tonlarda" başlığıyla 9 Mayıs-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 61. Venedik Sanat Bienali, uluslararası sanat takviminin önemli durakları arasında yer alıyor."

İKSV'nin 2007 yılından bu yana koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Sergi, bienalin iki ana sergi alanından biri olan Arsenale'de ziyaret edilebilecek.