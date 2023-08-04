Trendyol Go, Taşıyıcı İş Ortağıyla 3. Yılını Kutladı

Online Yemek & Market teslimat platformu Trendyol Go, 3'üncü yılını iş birliği içerisinde olduğu taşıyıcı iş ortaklarıyla birlikte kutladı. İstanbul Göktürk Göleti Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe binin üzerinde iş ortağının yanı sıra Trendyol Go'dan Sorumlu Başkan Austin Kim, 2021 Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, gazeteci & Youtuber Doğan Kabak, iş insanı ve girişimci Ferhat Albayrak katıldı.

Organizasyonda konuşan 2021 Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, trafik kurallarının ve doğru ekipman kullanımının önemini vurguladı. Dünya şampiyonası anılarından ve tecrübelerinden bahseden Razgatlıoğlu "Sevdiğiniz işi yaparken ne kadar eğlenirseniz o kadar başarılı olursunuz" dedi.

Trendyol Go'nun son 3 yılını değerlendiren Trendyol Go'dan Sorumlu Başkan Austin Kim ise "3 buçuk yıl önce 20 taşıyıcı iş ortağımızın iş birliği ile başladığımız serüvene bugün binlerce taşıyıcı iş ortağımız ile iş birliği içerisinde günde yüz binlerce sipariş teslim ederek devam ediyoruz. Bugünleri görünce yakın bir gelecekte milyonlu rakamlarda teslimat yapabileceğimize inancımız tam. İlk günden bu yana 'iş ortaklarına en fazla önem veren platform olma' hedefiyle çalışıyoruz. Mutlu taşıyıcı iş ortağının, mutlu kullanıcıları beraberinde getirdiği bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün 'ülkemizde en çok tercih edilen platforma' dönüşmüş olmamızda, taşıyıcı iş ortaklarımızın katkısı çok büyük" diye konuştu.

Trendyol ekosisteminin afet bölgesine verdiği desteklerde taşıyıcı iş ortaklarının bireysel katkılarına değinen Kim "Trendyol GO olarak etki alanımız, sadece yemek ve market siparişleri taşıyan bir platform olmanın ötesine ulaştı. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan, bu alandaki tecrübemizi, tereddüt etmeden ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına kullanabiliyoruz. 6 ay önce ülkece yaşamış olduğumuz deprem felaketinde göstermiş olduğunuz dayanışma ve yardımlaşma da bunun en büyük örneği. Deprem bölgelerinde hep beraber yaraları sarmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.