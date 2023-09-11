Trendyol'dan Mega Eylül Kampanyası: Binlerce Ürün Avantajlı Fiyatlarla

E-ticaret platformu Trendyol, sonbaharın gelişini Mega Eylül Kampanyası ile karşılıyor. E-ticaret platformu, 12-17 Eylül'de gerçekleşecek Mega Eylül Kampanyası ile giyimden elektroniğe, kozmetikten mobilyaya binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla müşterileri ile buluşturacağını duyurdu.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol Mega Eylül Kampanyası kapsamında, binlerce ürünü avantajlı fiyatlar ile müşterileriyle buluşturacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu 12 - 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 'Mega Eylül Kampanyası'yla birlikte alışverişi daha keyifli ve ekonomik hale getirecek. Uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu Mega Eylül Kampanyasın'da, giyimden aksesuara, kozmetikten elektroniğe kadar birçok kategorideki ürünler müşterilerini bekliyor. Kampanyaya Trendyol mobil uygulamasından veya trendyol.com adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL