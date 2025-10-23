Haberler

Trendyol 6. İş Ortakları Zirvesi'ni Gerçekleştirdi

Trendyol 6. İş Ortakları Zirvesi'ni Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Trendyol, 6. İş Ortakları Zirvesi'nde küresel e-ihracat hedeflerini ve yapay zeka destekli yenilikleri tanıttı. CEO Erdem İnan, Türk üreticilerin ürünlerini dünya pazarına taşımak için bu yıl 15 ülkede eş zamanlı kampanyalar düzenleyeceklerini açıkladı.

GELENEKSELLEŞEN Trendyol İş Ortakları Zirvesi, yüzlerce iş ortağının katılımıyla bu yıl 6'ncı kez gerçekleştirildi. Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Trendyol'un 15 ülkede eş zamanlı düzenleyeceği kasım kampanyaları, Türk üreticilerini küresel pazarlardaki e-ihracat hamleleri ve yapay zeka destekli teknolojik yenilikler ele alındı.

Bu yıl da kasım kampanyalarını Türkiye ile 15 ülkede eş zamanlı olarak hayata geçirecek olan Trendyol, kampanya döneminde 20 milyonu yurt dışından olmak üzere toplam 130 milyon ürünü müşterilerle buluşturmayı hedefliyor. Trendyol ayrıca, iş ortaklarına Trendyol karşılamalı kampanyalar, pazarlama destekleri, erken ödeme avantajları ve özel kredi imkanları sunarak satıcı ekosistemini desteklemeye devam edecek.

'40 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİYE, 250 BİNDEN FAZLA İŞ ORTAĞINA VE ONLARCA ÜLKEYE UZANIYORUZ'

Etkinlikteki konuşmasında Trendyol'un iş ortaklarıyla birlikte oluşturduğu ekosistemin gücüne vurgu yapan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, "Yüz binlerce satıcının tek tıkla dünyanın birçok noktasına ulaşabildiği büyük bir ekosistemi birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'de başlayan Trendyol hikayesi artık 40 milyondan fazla müşteriye, 250 binden fazla iş ortağına ve onlarca ülkeye uzanıyor. Birlikte büyüyor, birlikte başarıyoruz" dedi.

Trendyol'un 15 yıl önce başlayan yolculuğunun, iş ortaklarıyla birlikte gurur duyulacak bir noktaya geldiğini ifade eden İnan, "Bugün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Azerbaycan'ı kapsayan 35 ülkenin en büyük e-ticaret ekosistemiyiz. Kasım kampanya döneminde 15 ülkede eş zamanlı gerçekleştireceğimiz kampanyalarla Türk üreticilerinin ürünlerini dünya vitrinine taşıyacağız" diye konuştu.

Trendyol'un Türkiye'de yakaladığı başarının yurt dışındaki tüm adımların temelini oluşturduğunu söyleyen İnan, "Aldığımız her sipariş ülkemiz için katma değer anlamına geliyor. Hedefimiz, bu Kasım'da da rekorlar kırarken, sürdürülebilir e-ihracat büyümesini birlikte inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

E-ihracatın Trendyol'un stratejisindeki önemine dikkat çeken İnan, "Her sipariş bu topraklardaki markaların hikayesini, üreticilerin emeğini müşterilerimizle buluşturuyor. Amacımız, bu hikayeleri sınır ötesine taşıyarak Türkiye'nin e-ihracat başarısını dünyaya anlatmaktır. Bu yolda iş ortaklarımızla birlikte yürümekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

İnan, Trendyol'un satıcılarına sunduğu teknolojik altyapı ve yapay zeka destekli çözümlerden de bahsetti. İnan, "Geliştirdiğimiz yerli yapay zeka modelleri sayesinde ürün bilgilerini farklı dillere otomatik olarak çeviriyor, kampanyaları kültürel duyarlılıklara göre tasarlıyoruz. Ortak adını verdiğimiz yeni yapay zeka ürünümüz ise satıcılarımızın verilerini analiz ederek önerilerde bulunuyor, hatta izinleri dahilinde otomatik aksiyonlar alabiliyor ve raporluyor. Böylece iş ortaklarımızın dijitalleşme süreçlerini hızlandırıyoruz" dedi.

Trendyol, kısa süre önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile e-ihracat alanında bir stratejik iş birliği anlaşması imzalayarak, 'Made in Türkiye' imzalı ürünlerin küresel pazarlardaki temsilini güçlendirmek adına bir adım attı. Son 3 yıldır Türk satıcıların ürünlerini yurtdışı pazarlara ulaştırmak için çok büyük yatırımlar yapan Trendyol'un Berlin, Bakü, Riyad ve Dubai'de ofisleri, Romanya, Riyad ve Dubai'de depoları bulunuyor. Şirket, İGA İstanbul Havalimanı'nda devreye alınacak yeni E- İhracat Lojistik Merkezi ile Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü daha da artıracak.

