TRAKYAKA'dan Kadın Üreticilere Destek Artacak

Güncelleme:
TRAKYA Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kadın kooperatiflerine yönelik desteklerin artırılacağını ve kadın istihdamının önemine vurgu yaparak, 2026'nın kadın kooperatifleri yılı olacağını belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, gelecek yıl kooperatif kuran kadın üreticilere yönelik desteklerin artırılacağını söyledi.

Şahin, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında ajansın faaliyetleri ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

Kadın üreticilerin güçlendirilmesi ve yöresel ürünlerin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Şahin, kadın emeğinin Trakya'nın kalkınmasında temel bir dinamik olduğunu ifade etti.

TRAKYAKA'nın kadın odaklı çalışmalarda ülke genelinde öne çıktığını vurgulayan Şahin, "81 ilde faaliyet gösteren kalkınma ajansları arasında kadın istihdamına yönelik çalışmalarımızla birinci seçildik. Özel sektör ve girişimcilerle iş birliği içinde düzenlenen eğitimlerle 2 bin kadına ulaştık, 253 kadın için istihdam oluşturduk." dedi.

Şahin, 2026 yılında da kadın üreticilere yönelik proje ve desteklerin artırılacağını dile getirerek, Trakya'da kadın kooperatiflerinin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını aktardı.

Kadınların üretim süreçlerinde yer aldığı birçok projenin kısa sürede başarıya ulaştığını belirten Şahin, "2026, TRAKYAKA açısından kadın istihdamı ve kadın kooperatifleri yılı olacak, kadın kooperatiflerine daha fazla bütçe ayıracağız. Kadınlar üretime katıldıkça hem yöresel değerler büyüyor hem de ekonomik katkı artıyor. Kadınların üretimden gelir elde etmesi desteklenmediği takdirde kooperatiflerin sürdürülebilirliği zamanla zayıflıyor. " diye konuştu.

Şahin, yöresel ürünlerin pazarda daha fazla yer bulması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
