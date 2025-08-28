Trakya İllerinde Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Trakya'daki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde temmuz ayında 332 milyon 681 bin dolar ihracat, 231 milyon 723 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2025 dış ticaret verilerine göre Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ihracat ve ithalat rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre, temmuz ayında Edirne'de ihracat 11 milyon 247 bin dolar, ithalat 8 milyon 744 bin dolar oldu. Tekirdağ'da ihracat 293 milyon 405 bin dolar, ithalat 213 milyon 539 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kırklareli'nde ise ihracat 28 milyon 29 bin dolar, ithalat 9 milyon 440 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ülke genelinde ise temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11 artarken, ithalat yüzde 5,4 yükseldi. - KIRKLARELİ