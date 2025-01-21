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Trakya Birlik 2024'te 240 Bin Ton Ayçiçeği Alımı Yapacak

Trakya Birlik 2024'te 240 Bin Ton Ayçiçeği Alımı Yapacak
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Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Çiftçileri desteklemek ve sürdürülebilir üretimi sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Kırbiç, geçen yıl kaydedilen 5 milyar liralık alımın önemine değindi ve ayçiçeği yağı üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı yaptıklarını söyledi.

Kırbiç, AA muhabirine, birlik olarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçileri desteklemek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Geçen yıl yaşanan kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini anımsatan Kırbiç, kötü geçen sezonda çiftçilerin en iyi kazancı sağlaması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Her zaman ayçiçeği üreticisinin yanında olduklarını dile getiren Kırbiç, "Geçen yıl Trakya Birlik olarak yaklaşık 240 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Bunun da parasal değeri yaklaşık 5 milyar lira. Gerçekten ciddi bir rakam ve bu parayı da bir ay içerisinde çiftçilerimize ödedik." ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği yağı üretim kapasitesi artacak

Kırbiç, 2025'te ayçiçeği üretim kapasitesini artıracaklarını belirtti.

Birliğin Türkiye'nin en önemli ayçiçeği yağı üreticilerinden olduğunu ifade eden Kırbiç, şunları kaydetti:

"Önceki dönemde fabrikalarımızda bir miktar kapasite artışı yapmıştık. Kapasite artışını devam ettirmek için genel kurullarımızda yeni yatırım kararları alındı. Önümüzdeki süreçte kapasite artışı sürecek. Bölgemizin, ülkemizin ve üreticilerimizin kurumumuza ihtiyacı var. Şartlarımız ve imkanlarımız el verdiği sürece kapasite artışına devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
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