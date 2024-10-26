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Trafik güvenliğine yaklaşık 19 milyar lira harcanacak

Trafik güvenliğine yaklaşık 19 milyar lira harcanacak
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Gelecek yıl için kara yolu ulaşımına 322 milyar 584 milyon 819 bin lira, trafik güvenliği hizmetlerine 18 milyar 748 milyon 516 bin lira bütçe ayrıldı. Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bant uzunluğu artırılacak.

Kara yollarında trafik güvenliği çalışmalarına devam edilirken, konforlu bir seyahat için çevre dostu ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) de yaygınlaştırılıyor. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) yollarda güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

AKILLI SİSTEMLER KAZALARIN AZALMASINI SAĞLIYOR

GPS ve kablosuz teknoloji kullanılarak kara yolları üzerinde oluşturulan ağlarla bütünleştirilen akıllı sistemler, sürücüleri, buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda önceden bilgilendiriyor, olası trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alma noktasında önemli görev üstleniyor. Kritik noktalara kurulan dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarının, daha geniş bir alanda kullanılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

KGM'nin yürüttüğü faaliyetler sonucunca yollar "akıllanırken", çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Gelecek yıl için kara yolu ulaşımına 322 milyar 584 milyon 819 bin lira, trafik güvenliği hizmetlerine 18 milyar 748 milyon 516 bin lira, yönetim ve destek programına 8 milyar 119 milyon 35 bin lira bütçe ayrıldı.

AKILLI YOL UZUNLUĞU ARTACAK

Bu yılın sonuna kadar 163 kilometre olması planlanan Akıllı Ulaşım Sistemleriuygulaması yapılan kesim uzunluğunun 2025'te 170 kilometreye, 2026'da 180 kilometreye, 2027'de ise 190 kilometreye yükselmesi öngörülüyor.

Devlet ve il yollarına tesis edilecek haberleşme altyapısının bu yılın sonuna kadar 435 kilometreye çıkarılması planlanıyor. Söz konusu altyapının gelecek yıl 550 kilometre, 2026'da 600 kilometre, 2027'de de 650 kilometre olması hedefleniyor.

YOL İŞARETLEMELERİ ARTIRILACAK

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2025'te 34 kaza kara noktasında iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek. Söz konusu yılda 31 milyon 800 bin metrekare yatay, 136 bin metrekare düşey işaretlemeyle 2 bin 100 kilometre otokorkuluk yapımı hedefleniyor.

UYKUSUZ SÜRÜCÜLER İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantları, sürücülere sesli veya titreşimli ikaz da bulunuyor. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü, 2025 yılında 725 kilometre sarsma bandı yapacak.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Güvenlik Ekonomi Ulaşım trafik Emlak Yaşam

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