Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Saray Kavşağı'ndan otoyola girişlere izin verilmiyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Rize yolunun 5-7. kilometrelerindeki İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkisindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Taşova yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan istikametinde bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım sol yoldan iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerindeki menfez çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.