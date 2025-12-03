Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmasını ve işaretlere uymasını istiyor. Önemli yollar üzerindeki çalışmalardan bazıları TEM Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolu gibi kritik noktaları kapsıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Saray Kavşağı'ndan otoyola girişlere izin verilmiyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Rize yolunun 5-7. kilometrelerindeki İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkisindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Taşova yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan istikametinde bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım sol yoldan iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerindeki menfez çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Bahçeli: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı

Şartını sunup tarihi bir çağrı daha yaptı: Gelin ailenizle kucaklaşın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti

80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor: Gerekeni yapacağım

Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.