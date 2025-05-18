Trabzonlu Balıkçılar Kaçan Somonları Yakaladı

Trabzonlu Balıkçılar Kaçan Somonları Yakaladı
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi açıklarında kaçan somonları yakalamak için balıkçılar büyük çaba harcadı. Ağırlıkları 4-6 kg arasında değişen somonlar, olta balıkçılarının ilgisini çekti.

Kafesten kaçtılar ama oltadan kaçamadılar

Trabzonlu balıkçılar Vakfıkebir ilçesi açıklarındaki kafesten kaçtıkları tahmin edilen ağırlığı 4-6 kg arasında değişen somonları tutmak için büyük çaba harcadılar

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi açıklarında bulunan kafeslerden geçtiğimiz hafta başlayan somon hasadı sırasında kaçtıkları tahmin edilen ağırlığı 4-6 kg arasında değişen somonları tutmak için balıkçılar oltaları ile büyük çaba harcadılar.

Trabzon'un Vakfıkebir ile Çarşıbaşı ilçeleri arasındaki sahil şeridi bugünlerde olta balıkçılarının uğrak yeri oldu. Bölgede açıkta bulunan somon kafeslerinde geçtiğimiz hafta somon hasadı başlarken, hasat sırasında kafesten veya tekneden denize kaçtığı tahmin edilen somonlar sahil şeridine akın etti. Bunu duyan olta balıkçıları sahile akın ederken, ağırlıkları 4-6 kg arasında değişen büyük somon balıkları balıkçıların yoğun ilgisini çekti.

Somonları yakalamak için yoğun çaba sarf eden olta balıkçılarından Hüseyin Açıkgöz gün boyu uğraşları sonrasında ağırlıkları 4-6 kg arasında değişen 10 somonu yakalamayı başardı. Açıkgöz, "Yıllardır bölgede dönem dönem somon kafeslerinin fırtınada parçalanmasından veya kafeslerden kaçan somonları tutarız ancak bu kadar büyük somonları hiç görmemiştik. Bir çok arkadaşımızın misinası koptu. Balıklar çok büyüktü ve bizleri çok uğraştırdı" dedi.

Hüseyin Açıkgöz, tuttukları balıkların bazılarını fırınlara ekmek karşılığında verdiklerini, bazılarını ise arkadaşlarına dağıttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Ekonomi
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