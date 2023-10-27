Trabzon İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzon İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 4. Dönem Olağan Toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Trabzon Valiliği'ndeki toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra diğer kurul üyeleri katıldı. Toplantıda Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba, istihdam ve mesleki eğitime yönelik yürüttükleri çalışmalara yönelik bilgiler verdi. Kaba, Ocak-Eylül 2023 tarihleri arasında özel sektör işyerlerine 9 bin 121 kişinin işe yerleştirildiğini, bu kişilerden 233 kişinin ise engelli olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra aynı dönem içerisinde 20 bin 8 kişiye bireysel danışmanlık yapıldığı, il genelinde meslek liseleri, yüksekokul, kadın sığınma evleri, denetimli serbestlik ve cezaevi gibi kurumlarda toplam 128 grupta 6 bin 747 kişiye iş arama becerileri eğitimi verildiği belirtildi. Ayrıca, İşsizlik sigortası işlemleri, Toplum Yararına Programlar (TYP), çocuk işçiliğine (Ulusal Strateji Belgesi Kapsamında/Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği) yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. 2023 Ocak-Eylül dönemi içerisinde 142 Aktif İşgücü Yetiştirme Programlarından 252 erkek 212 kadın olmak üzere 464 kişinin faydalandırıldığına değinildi. Son olarak İŞKUR Trabzon İl Müdürü Servet Kaba son başvurusu 15 Aralık 2023'e kadar devam edecek olan Engelli ve Eski Hükümlü Projelerine yönelik bilgi verdi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Aziz Yıldırım, devletin sağlamış olduğu imkanlar, teşvikler ve istihdamı artırmaya yönelik özel sektör yatırımlarının Trabzon'da istihdamı artırdığını ve bu kapsamda çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. - TRABZON