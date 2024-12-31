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Trabzon'da Yılbaşı Sofralarının Vazgeçilmezi Hamsi

Trabzon'da Yılbaşı Sofralarının Vazgeçilmezi Hamsi
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Trabzon'da yılbaşı gecesi hindilerin yerini kilosu 150 TL olan hamsi alıyor. Balıkçı esnafı, Trabzon halkının her zaman balığı tercih ettiğini belirtiyor. Bu yıl başında hindi yerine hamsi ve istavritin öne çıkacağı ifade ediliyor.

Trabzon'da yılbaşı gecesi kilosuna göre fiyatı 3 ila 4 bin lira arasında değişen hindilerin yerine sofraları kilosu 150 TL olan hamsi süsleyecek.

Yılın son gününde tezgahlardaki bol balık çeşitliliği dikkat çekerken, Karadeniz'in simgesi hamsi hem fiyatı hem de yöre halkının sofralarının baş tacı olması nedeniyle yıl başında da gelenek değişmeyecek ve sofralar hamsiyle dolacak.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, Trabzon'da yılbaşı olsun diğer günler olsun vatandaşın tercihinin genelde balıktan yana olduğunu kaydederek "Trabzon'un vazgeçilmezi balık her daim tüketiliyor. Çeşit olarak bu sezon hepsi hemen hemen mevcut. Özellikle barbun balığı son zamanlarda bol çıkıyor fiyat olarak en düşük dönemini yaşıyor kilosu 150 TL. Hamsi bu aralar biraz azalmaya başladı kilosu 150 TL. En ucuz balık kilosu 100-125 TL olan istavrit. Yılbaşılarda olsun diğer günlerde olsun Trabzonlu'nun vazgeçilmezi balıktır, hindi değildir" dedi.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Can Örseloğlu ise "Bu sezon bereketli geçiyor. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sektördeyim böyle bol bereketli bir sezon görmedim inşallah devamı gelir. Hamsi yine devam ediyor zaman zaman kesiliyor zaman zaman tekrar ağlara ve tezgahlara geliyor. Genelde yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi ama hamsi tahtını hindiye kaptırmaz. Hindinin yerini bu yıl başı hamsi ve istavrit alacak diye umuyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Umut Akkol, Trabzon'da hindi bulmanın zor olduğunu ancak hamsinin kolayca bulunabileceğini ifade ederek "Tercihim balığın taze olması. Genelde hamsi, istavrit, çinekop daha çok tercih ediliyor. Hamsi güzel almayı düşünüyoruz. Yılbaşlarında genelde hindi tercih edilir. Burada zaten hindi bulmak zor ama hamsiyi kolayca bulabilirsin" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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