Trabzon'da Yenilenen Market Açılışında İzdiham

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde yenilenen bir marketin açılışında izdiham yaşandı. Açılışa özel indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren market önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle domates ve kapya biber için vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta zaman zaman izdiham yaşanırken market çalışanlarından Ali Kemal Özkan yaptığı açıklamada, "Çok yoğun izdiham var. Allah hepimiz için hayırlısını versin. Açılışa özel indirimlerimiz oldu. Yumurtada, tavukta, ette, kıymada, tuvalet kağıtlarında, zeytinyağı ürünlerimizde, dışarıda bulunan tüm sebze ve meyve ürünlerimizde indirim var. Açıkçası böyle bir izdihamı bekliyorduk, her zaman da bekliyoruz. Halkımızla bir araya geldik. Hem onların yüzü gülüyor hem de kaliteli ürünü uyguna alıyorlar. Vatandaştan güzel ve olumlu tepkiler aldık. Saat 10.00'de açılışımızı yaptık fakat bin ya da binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık. Burada marketimizin önünde uzun araç kuyrukları da oluştu. Sürekli ikazda bulunuyoruz, hem trafiği aksatmama adına hem de diğer vatandaşlarımıza yardımcı da olmak adına" dedi. - TRABZON