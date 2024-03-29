Trabzon'da kuru beton santrali faaliyete geçti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Düzköy yolu üzerindeki kuru beton santrali faaliyete alındı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, kuru beton santralinin hizmete açılmasıyla birlikte yol bakım, onarım ve yapımının daha hızlı olacağını belirtti.

Ekim, altyapı projelerinin, inşaatların ve yolların betonlanmasında yerli kaynağın kullanılacağını anlatarak, "Kuru beton santralimizle birlikte yol yapım maliyetini düşüreceğiz. Betonda kaliteyi arttırıp çalışmaları daha da hızlandıracağız." ifadesini kullandı.