Trabzon'da Kanuni Bulvarı Projesinde Yüzde 70 Tamamlanma

Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen toplam uzunluğu 28 km olan Kanuni Bulvarı'nın 20 kilometrelik kısmından fazlası tamamlandı. 28 kilometre uzunluğundaki yolun, Trabzon-Erzurum karayoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Trabzon'da devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı Yolunda çalışmalar sürüyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki 7-8 kilometrelik alanda ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergahının büyük bir bölümü tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

Öte yandan şehir içi ulaşıma hizmet veren yol, aynı zamanda transit trafik ihtiyacına, özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir şekilde ulaşımı sağlayacak. 2x3 şeklinde planlanmış olan yolun şehir içi kısmında önemli bir çalışması tamamlanırken 28 kilometre uzunluğundaki yolun 20 kilometrelik kısmından fazlası tamamlandı.

Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet karayoluna bağlayacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. - TRABZON