Trabzon'da Kadın İstihdam Girişimi Kooperatifi Açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde, S.S. Zirve Kadın İstihdam Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, dezavantajlı bireylerin hayata katılmalarını ve üretken hale gelmelerini sağlamak amacıyla özellikle kadın girişimciler öncülüğünde kurulan kooperatiflerin yaptığı çalışmaların önemine işaret etti.

Trabzon'un Of ilçesinde, S.S. Zirve Kadın İstihdam Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, dezavantajlı bireylerin hayata katılmalarını ve üretken hale gelmelerini sağlamak amacıyla özellikle kadın girişimciler öncülüğünde kurulan kooperatiflerin yaptığı çalışmaların önemine işaret etti.

Üretime, istihdama ve toplumun dezavantajlı kesimlerine katkı sağlama adına yapılan projelerin bundan sonra daha da büyüyeceğini belirten Ustaoğlu, "Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta kooperatifimize, yönetimine, bu kooperatifin kuruluşunda emeği geçen Kaymakamımıza, il müdürlerimize teşekkür ediyor, tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kooperatifin kurucusu Selma Uzunlar Nuhoğlu ise Vali Ustaoğlu ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılışa, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkan Vekili Oktay Ulusoy, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.