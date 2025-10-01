Haberler

Trabzon'da Hamsi Fiyatları 100 Lira ile Başladı
Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi kilogramı 100 liradan satışa sunulurken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatların daha da azalabileceği belirtiliyor.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100, tirsinin 200, mezgit, alabalık ve somonun 250, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Çetin Kavzoğlu, AA muhabirine, bu yıl hamsi sezonunun erken açıldığını ve bolca avlanabildiği için fiyatların uygun olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatların daha da azalabileceğini belirten Kavzoğlu, "Palamut olmadığından bu sene erken hamsi avcılığına başlandı. Bu süre içerisinde tabii hamsi revaçta şu an." dedi.

Kavzoğlu, hamsinin genellikle Trabzon ve Giresun açıklarında avlandığına değinerek, şöyle devam etti:

"Hamsi yerli buranın öz ve yerli hamsisi. Şimdi vatandaş palamuttan başlayarak sezonun açılmasına alıştı. Bu sezon palamudun olmayışından dolayı artık hamsi avcılığına başlandı. Hamsi erken başladı ama gayet güzel ve lezzetli. Havalar soğumaya başladığında daha da lezzetli olacak. İnşallah böyle devam eder."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
