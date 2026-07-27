Trabzon’da fındık hasat tarihleri belli oldu

Trabzon'da Fındık Hasat Tarihi Belirleme Komisyonu tarafından fındık hasat tarihleri belirlendi.

Komisyonun aldığı karara göre, Trabzon'un sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) 8 Ağustos 2026; orta kesiminde (251-500 metre arası rakım) 15 Ağustos 2026 ve yüksek kesiminde (500 metre ve üzeri rakım) 24 Ağustos 2026 tarihlerinde fındık hasadının yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı