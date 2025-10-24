Haberler

Trabzon'da Denizcilik ve Marina Projeleri İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törende, denizcilik, marina ve ekonomi alanlarında proje geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, marinanın kent turizmi açısından önemine değinerek Mavi Ekonomi Projesi ile elektrikli yat ve motor üretimi için yer arayışında olduklarını belirtti.

Trabzon'da denizcilik, marina ve ekonomi alanlarında proje geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen törende konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, kentte yapılacak bir marinanın turizme kazandırılmasını desteklediklerini belirtti.

Aynı zamanda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile yürütülen Mavi Ekonomi Projesi bulunduğuna değinen Çelebi, "Mavi ekonomi içerisinde kendi bölgemize özellikle teşvik kapsamında elektrikli yat ve motor üretiminin Karadeniz'de, Trabzon'da yapılması için bir yer de bakıyoruz." dedi.

Çelebi, marinanın kent turizmi açısından büyük önem taşıyacağını belirterek, "Marina teklifi bizi bayağı heyecanlandırıyor çünkü kendi şehrimize bir marina yapmak ve bunu turizme sunmak, böyle bir potansiyelimiz de var." ifadesini kullandı.

Alliance Marine Development CEO'su Olga Shebzukhova ise şirketin 20 yıldan fazla süredir marina projeleri alanında çalıştığını aktardı.

Soçi ve Krasnodar'da projeleri bulunduğunu anlatan Shebzukhova, "Karadeniz kıyılarında turizmin gelişmesi için marinalar önemli merkezler olacak. Trabzon ve Karadeniz bölgesinde de bu anlamda ciddi potansiyel görüyoruz." diye konuştu.

Allmarinas şirketi CEO'su Alessandro de Bestiani de Cenova merkezli bir mühendis grubu adına toplantıya katıldığını dile getirerek, "Daha çok marina üzerine çalışıyoruz. Cenova ve Trabzon'un antik dönemlerden kadim bağlantısı var. Marinalar, deniz turizmi için çok önemli noktalar." dedi.

Sunumların ardından Darıca Yat Spor Kulübü Başkanı Yunus Emre İshak ile marina projeleri yürüten Rus firması Alliance Marine Development CEO'su Shebzukhova arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Ekonomi


