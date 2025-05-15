Trabzon'da Çiftçilere 260 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Trabzon'da Çiftçilere 260 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı
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Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sebzeciliği Geliştirme Projesi' kapsamında 18 ilçede çiftçilere 260 bin sebze fidesi dağıtıldığı açıklandı. Proje, maliyetinin büyük kısmının devlet tarafından karşılandığı bir destek programı olarak dikkat çekiyor.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 260 bin sebze fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, üreticilerin 18 ilçede 130 dekarda domates, salatalık, patlıcan ve biber üreteceğini söyledi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde yürütülen projenin maliyetinin 2 milyon lira olduğunu belirten Kaplan, maliyetin yüzde 75'inin devlet, yüzde 25'inin ise üreticiler tarafından karşılandığını ifade etti.

Projenin tüm ilçelerde uygulanacağını aktaran Kaplan, mevcut durumda açık ve örtü altı olmak üzere 25 bin dekarda sebze yetiştiriciliği yapıldığını ve bunun artarak devam etmesini istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kaplan, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Nazlı Kasapoğlu ve beraberindekiler, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere sebze fidelerini dağıttı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Ekonomi
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