Trabzon'da Balıkçılığa Destek: 7,4 Milyon TL Hibe

Trabzon'da Balıkçılığa Destek: 7,4 Milyon TL Hibe
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da ticari su ürünleri avcılığı yapan 1.023 balıkçı gemisinin 882'si destek başvurusu yaptı. Kadın balıkçılara özel ek destek de sağlanacak.

Trabzon'da denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan bin 23 balıkçı gemisi bulunuyor. Bu gemilerin 68'i endüstriyel balıkçılık yapan gırgır ve trol tipi büyük teknelerden oluşurken, 955'i ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 12 metreden daha kısa teknelerden oluşuyor.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2025 yılı için geleneksel kıyı balıkçılığı desteklemeleri çerçevesinde kent genelinde 882 balıkçı gemisinin destek başvurusunda bulunduğunu kaydetti. Kaplan, bu kapsamda toplam 7,4 milyon TL destekleme ödemesi yapılacağını belirtti.

Kaplan, ayrıca kadın üreticilere yönelik ilave destek uygulamasına da dikkat çekerek gemi sahibi veya ortağı olan 42 kadın balıkçıya, gemi başına verilecek birim destekleme tutarının yüzde 35 fazlasının ödeneceğini sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatma Ali:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 3 haftada 299 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu Telegram'da (SheltonSGNL) veya WhatsApp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Ali:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 3 haftada 265 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu Telegram'da (SheltonSGNL) veya WhatsApp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Sanatçı Mehmet Erenler hayatını kaybetti

Kanserle savaşan usta sanatçı hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.