Trabzon'da Balıkçılığa Destek: 7,4 Milyon TL Hibe

Trabzon'da denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan bin 23 balıkçı gemisi bulunuyor. Bu gemilerin 68'i endüstriyel balıkçılık yapan gırgır ve trol tipi büyük teknelerden oluşurken, 955'i ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 12 metreden daha kısa teknelerden oluşuyor.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2025 yılı için geleneksel kıyı balıkçılığı desteklemeleri çerçevesinde kent genelinde 882 balıkçı gemisinin destek başvurusunda bulunduğunu kaydetti. Kaplan, bu kapsamda toplam 7,4 milyon TL destekleme ödemesi yapılacağını belirtti.

Kaplan, ayrıca kadın üreticilere yönelik ilave destek uygulamasına da dikkat çekerek gemi sahibi veya ortağı olan 42 kadın balıkçıya, gemi başına verilecek birim destekleme tutarının yüzde 35 fazlasının ödeneceğini sözlerine ekledi. - TRABZON