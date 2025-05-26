Trabzon'da Balık Fiyatları: İstavrit ve Mezgit Uygun Fiyata Satılıyor

Trabzon'da Balık Fiyatları: İstavrit ve Mezgit Uygun Fiyata Satılıyor
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Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100-150 TL arasında satışa sunuluyor. Sezon kapanmasına rağmen balıkçı kayıkları denize açılmaya devam ediyor ve daha kaliteli balıklar çıkıyor.

Trabzon'da tezgahlarda mezgit ve istavritin kilogramı 100 ve 150 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 350-400, barbun 300, çipura 400, istavrit ve mezgit 100-150, alabalık ile somon 150-300 liradan satılıyor.

Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, sezonun kapanmasının ardından balıkçı kayıklarının denize açılmaya devam ettiğini söyledi.

Denizlerden daha kaliteli balıkların çıktığını dile getiren Pınar, " Bu sezon balıkları beklenen fiyatlardan daha ucuza satıyoruz." dedi.

Pınar, tezgahtaki balıkları ve fiyatlarını sıralayarak, "Vatandaşlar genelde istavrit ve mezgit çeşitlerine yöneliyor, kalabalık aileler de somonu tercih ediyor. Levrek ve çupra satışları düştü." diye konuştu.

Balıkçı Turgay Memiş de şu anda daha çok çeşit olduğunu belirterek, istavrit ve mezgitin kaliteli geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Ekonomi
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