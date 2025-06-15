Trabzon'da Balık Bolluğu Esnafı Sevindiriyor

Trabzon'da son günlerde balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 450, çupra 350, mezgit ve alabalık 200, istavrit, barbun ve somon 150, izmarit 75, isparize ise 50 liradan satılıyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, yaz sezonunun beklediklerinden daha iyi geçtiğini söyledi.

Tezgahlarda son yıllara göre bolluk yaşandığını vurgulayan Çoğalmış, bu bolluğun fiyatlara da yansıdığını ifade etti.

Çoğalmış, satışların iyi gittiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an kış sezonu gibi olmaz tabii ama şu bir gerçek ki kış sezonunu bir daha tekrar yaşıyoruz. İstavrit bugün 150 lira fiyatı hem de sezonda öyle iri istavrit yoktu. Şu anki istavrit daha iri. Mezgit 200 lira, somon 200 liraydı, 150 liraya düştü. Yani yüzde 90 genelde balıklarda da indirim var. "

Balıkların günlük bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Çoğalmış, "Bu kadar bolluk beklemiyorduk." dedi.