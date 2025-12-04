Haberler

Trabzon'da 40 çiftçiye süt sağım makinesi verildi

Trabzon'da 40 çiftçiye süt sağım makinesi verildi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 40 çiftçiye süt sağım makinesi hibe edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şalpazarı ilçesinde düzenlenen programda, sağım makineleri çiftçilere teslim edildi.

Çiftçilerin işlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, üretimin önemine dikkati çekti.

Genç, süt sığırcılığının bölgede gelişmesini istediklerini vurgulayarak, "Talep oldukça elimizden geldiği kadar destekçiniz olacağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Üretenin, emek verenin, toprağa alın teri dökenin yanındayız çünkü güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü üreticiden geçer.' diyor. Biz de onun Trabzon'daki temsilcileriyiz. Onun hizmet aşkıyla bu güzel topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
