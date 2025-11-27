Haberler

TRA TECH 10. Yılını Kutladı

Güncelleme:
Sakarya Üniversitesi Teknokent'te kurulan TRA TECH, fintek ve regtech odaklı projeleriyle 10. yılını Sapanca'da düzenlenen etkinlikle kutladı. Şirket, dijital dönüşüm süreçlerine değer katma amacını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TRA TECH, fintek ve regtech odaklı çalışmaları başta olmak üzere geliştirdiği özgün yazılım projeleriyle sektördeki konumunu ileri taşıyor.

Bankacılık, finans ve regülasyon teknolojilerine yönelik çözümleriyle şirket, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine değer katmaya devam ediyor.

Şirket, 2017'de Sakarya Üniversitesi Teknokent'in düzenlediği girişimci firma performans değerlendirmesinde ve AR-GE kategorisinde birincilik ödülünü kazanıp, 2021'de Teknokent Teknoloji Ödülleri kapsamında AR-GE dalında istihdam ödülüne layık görüldü.

Şirket, gelişen teknolojileri yakından takip ederek sektörün önde gelen firmalarına yazılım desteği sunmayı ve inovasyon odaklı projelerle teknoloji dünyasındaki etkisini büyütmeyi sürdürüyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen

TRA TECH Genel Müdürü Barış Ateş, 10 yıldır bankacılık ve finans sektörlerine fintek ve regtech tabanlı dijital çözümler sunduklarını belirtti.

Temel amaçlarının kurumların iş süreçlerini daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir kılmak, inovasyon odaklı yaklaşımlarıyla Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde öncü rol üstlenmek olduğunu kaydeden Ateş, "Ekip ruhumuzla şekillenen bu başarı hikayesini kutlarken, önümüzdeki dönemde de AR-GE gücümüz ve yenilikçi bakış açımızla değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

