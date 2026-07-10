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TPAO ile Petrogas'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

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TPAO ve Petrogas'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatının süresi, rezerv ve üretim durumu dikkate alınarak 1 Ağustos 2032'ye kadar uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile Petrogas'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatının süresi 6 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO ve Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Kırklareli sınırları içinde bulunan "ARİ/PPG-TPO/K/E19-d4-1" pafta numaralı petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2032'ye kadar uzatıldı.

Kararda, ruhsatın kalan kanuni süresinin ise sahada yürütülecek üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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