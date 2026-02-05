Haberler

TPAO ile Chevron arasında petrol ve gaz arama ve üretimi için mutabakat zaptı imzalandı

Güncelleme:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD'li enerji şirketi Chevron, İstanbul'da düzenlenen bir törenle potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında ortak arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın yurt dışındaki fırsatları değerlendirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile ABD'li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya ilişkin imzalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Chevron Kurumsal İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Frank Mount tarafından, İstanbul'da düzenlenen törende atıldı.

Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, bir yandan Gabar'da ve Karadeniz'de üretimi artırmaya yönelik çalışmalara devam ederken, diğer taraftan da yurt dışındaki fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.

Farklı coğrafyalarda ortaklıklar yoluyla yeni projeler araştırdıklarını kaydeden Bayraktar, geçen ay ExxonMobil ile yapılan anlaşmanın devreye girdiğini hatırlattı.

Ortak arama ve üretim

ABD'li Chevron ile yaptıkları iş birliği anlaşmasıyla ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştireceklerini aktaran Bayraktar, "Bu ay içerisinde iki ayrı uluslararası şirketle anlaşma noktasına gelmiş durumdayız. Onları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Onlarla da biraz daha spesifik yani net projeleri imza altına almış olacağız." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, TPAO'nun yeni bir büyüme stratejisi içerisine girdiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz, 1 milyon varillik bir şirket olabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
