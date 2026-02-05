Haberler

TPAO ile ABD'li enerji şirketi Chevron, petrol alanlarında arama yapmak üzere anlaştı

TPAO ile ABD'li enerji şirketi Chevron, petrol alanlarında arama yapmak üzere anlaştı
Güncelleme:
Türkiye Petrolleri (TPAO) ile ABD'li Chevron arasında petrol ve doğal gaz alanlarında arama yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, iş birliği ile ortak arama ve üretim faaliyetlerine başlayacaklarını duyurdu.

TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Chevron adına Kurumsal İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Frank Mount İstanbul'da düzenlenen törende imzaları attı. Törene refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri olarak bir yandan Gabar'da Karadeniz'de üretimini arttırmayla alakalı yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini diğer taraftan da yurt dışındaki fırsatları değerlendirdiklerini söyledi.

Farklı coğrafyalarda ortaklıklar yoluyla yeni projeler araştırdıklarını kaydeden Bayraktar, geçen ay Exxonmobil ile yapılan anlaşmanın devreye girdiğini hatırlattı.

Bayraktar, bu anlamda ABD'li Chevron ile bir iş birliği anlaşması yaptıklarını ifade ederek "Bu iş birliği anlaşmasıyla ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeni anlaşmalar yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir soru üzerine de "Bu ay içerisinde iki ayrı uluslararası şirketle anlaşma noktasına gelmiş durumdayız. Onları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Onlarla da biraz daha spesifik yani net projeleri imza altına almış olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Petrollerinin yeni bir büyüme stratejisi içerisine girdiğinin altını çizen Bayraktar, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz, bir milyon varillik bir şirket olabilmek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
