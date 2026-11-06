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TPAO, Şırnak'ta petrol arama ruhsat süresini 2 yıl uzatmak için MAPEG'e başvurdu

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TPAO, Şırnak sınırları içindeki bir sahada petrol arama ruhsat süresini 2 yıl daha uzatmak üzere 30 Ekim'de MAPEG'e müracaat etti. Başvuruya ilişkin MAPEG ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Şırnak'ta sahip olduğu bir sahada petrol arama ruhsat süresinin 2 yıl uzatılması için başvuru yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Şırnak sınırları içerisinde sahip olduğu bir sahada petrol arama ruhsatı süresini 2 yıl daha uzatmak üzere 30 Ekim'de MAPEG'e müracaatta bulundu.

Kaynak: AA
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